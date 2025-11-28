Ольховский: Андреева феноменально начала сезон. Потом ожидания сказались на результатах

Чемпион Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский оценил сезон-2025 девятой ракетки мира россиянки Мирры Андреевой.

«У Андреевой было феноменальное начало сезона. Затем эти ожидания и сказались на её результатах. Александрова — молодчина. Мне кажется, нужно отметить Веронику Кудерметову, которая шикарно выступила в паре. В одиночке есть потенциал, может играть лучше. Есть куда расти и над чем работать. Не скажу, что сезон неудачный для российского тенниса. Могли показывать более стабильный результат, но сегодняшние результаты — это сильно. Мне кажется, сезон положительный», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.