Чесноков: Алькарас и Синнер улетели в космос относительно других

Заслуженный мастер спорта России, финалист Кубка Дэвиса (1995) Андрей Чесноков высказался об игре шестикратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Карлоса Алькараса и четырёхкратного победителя мэйджоров итальянца Янника Синнера.

«Алькарас и Синнер относительно других улетели в космос. То, как они играют… Допустим, проигрыш Алькараса Норри в Берси — это сенсация. Любое поражение Алькараса и Синнера не в матчах друг с другом — это уже неожиданность», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В этом сезоне Карлос Алькарас выиграл турниры в Роттердаме, Монте-Карло, «Ролан Гаррос», Риме, Лондоне, Цинциннати, US Open и Токио. Янник Синнер стал чемпионом Australian Open, Уимблдона, Пекина, Вены, Парижа и Итогового турнира ATP.