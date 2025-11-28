Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, какой урок извлекла после поражений в финалах в 2025 году.

«Поняла, что, если ты выходишь в финал, это не значит, что ты обязательно выиграешь турнир. Это очевидно! Говорить об этом не очень умно, потому что это настолько очевидно. Да, ты в финале, но это не значит, что ты выиграешь. Но каждый раз, когда играла в решающем матче в начале сезона, думала, что всё идёт в мою пользу.

Я брала титул, но потом много проигрывала, потому что мои ожидания были слишком высоки, а давление слишком сильным, когда дела шли не так. Так что думаю, что научилась выходить голодной до победы, не зная, что будет дальше, и каждый раз проходить через трудные испытания. Думаю, именно поэтому мне удалось поднять трофей US Open, потому что мой настрой был немного другим по сравнению с двумя предыдущими финалами «Большого шлема», — приводит слова Соболенко The Tennis Gazette.