Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Одна из самых прекрасных и сложных вещей». Маррей — о давлении в спорте

«Одна из самых прекрасных и сложных вещей». Маррей — о давлении в спорте
Комментарии

Бывшая первая ракетка мира, двукратный олимпийский чемпион по теннису Энди Маррей рассказал о влиянии на него давления в спорте.

«Если оглянуться назад, то вот если бы мне кто-то в мои 17-18 лет сказал: «Ты сыграешь в финале Уимблдона», мне было бы всё равно, выиграю я или проиграю. Я бы просто сыграл. Но когда туда приезжаешь, давление на то, чтобы выиграть и сделать всё хорошо – огромное. Если ты проигрываешь финал, появляется вопрос: «А почему ты не выиграл? Ты достаточно силён психологически? Твоя игра достаточно хороша?» Всегда есть давление, которое нужно преодолеть. Это одна из самых прекрасных вещей в спорте, но в то же время одна из самых сложных», — приводит слова Маррея Punto de Break.

Материалы по теме
Энди Маррей — о своей карьере: хотелось бы быть добрее к себе и больше наслаждаться
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android