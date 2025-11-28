«Одна из самых прекрасных и сложных вещей». Маррей — о давлении в спорте

Бывшая первая ракетка мира, двукратный олимпийский чемпион по теннису Энди Маррей рассказал о влиянии на него давления в спорте.

«Если оглянуться назад, то вот если бы мне кто-то в мои 17-18 лет сказал: «Ты сыграешь в финале Уимблдона», мне было бы всё равно, выиграю я или проиграю. Я бы просто сыграл. Но когда туда приезжаешь, давление на то, чтобы выиграть и сделать всё хорошо – огромное. Если ты проигрываешь финал, появляется вопрос: «А почему ты не выиграл? Ты достаточно силён психологически? Твоя игра достаточно хороша?» Всегда есть давление, которое нужно преодолеть. Это одна из самых прекрасных вещей в спорте, но в то же время одна из самых сложных», — приводит слова Маррея Punto de Break.