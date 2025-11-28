Скидки
Главная Теннис Новости

Патрик Муратоглу оценил соперничество Янника Синнера и Карлоса Алькараса в 2025 году

Патрик Муратоглу оценил соперничество Янника Синнера и Карлоса Алькараса в 2025 году
Известный французский менеджер и тренер Патрик Муратоглу высказался о соперничестве испанца Карлоса Алькараса и итальянца Янника Синнера в 2025 году.

«Сезон-2025 завершился именно так, как и должен был: борьбой Карлоса Алькараса и Янника Синнера за титул. Алькарас закончил год на первом месте в мировом рейтинге, но Синнер стал обладателем трофея Итогового турнира ATP. Эта финальная встреча подытожила весь год. Соперничество, основанное на четырёх важных финалах в 2025 году: «Ролан Гаррос», Уимблдон, Открытый чемпионат США и Итоговый турнир ATP. По две победы на счету каждого. Четыре грандиозных турнира, но очень разных по стилю матча.

За исключением финала «Ролан Гаррос», который был невероятно напряжённым, остальные три матча прошли с явным преимуществом одного из игроков. На Уимблдоне Синнер был явно сильнее. На Открытом чемпионате США – Алькарас. На Итоговом турнире ATP Синнер снова был явно лучше. Вопрос в том — почему? Подача решила всё. В Турине было просто: Синнер подавал на совершенно ином уровне — лучшем за весь турнир», — приводит слова Муратоглу Punto de Break.

