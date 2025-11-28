Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Это выматывало». Маррей — об отношении к СМИ во время карьеры

«Это выматывало». Маррей — об отношении к СМИ во время карьеры
Комментарии

Британский теннисист, бывшая первая ракетка мира, двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» Энди Маррей рассказал о различии в своём отношении к СМИ во время карьеры и после её завершения.

«Сначала я очень переживал о жизни после тенниса, но сейчас мне в ней всё нравится. В начале своего пути, когда я пытался быть самим собой, некоторые вещи, которые я говорил, были преувеличены и создавали споры. Это выматывало. Я потерял к СМИ доверие и закрылся в себе, мало говоря и думая лишь об игре в теннис. Сегодня, безусловно, всё иначе», – приводит слова Маррея Punto de Break

Материалы по теме
Энди Маррей — о своей карьере: хотелось бы быть добрее к себе и больше наслаждаться
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android