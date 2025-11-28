«Это выматывало». Маррей — об отношении к СМИ во время карьеры

Британский теннисист, бывшая первая ракетка мира, двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» Энди Маррей рассказал о различии в своём отношении к СМИ во время карьеры и после её завершения.

«Сначала я очень переживал о жизни после тенниса, но сейчас мне в ней всё нравится. В начале своего пути, когда я пытался быть самим собой, некоторые вещи, которые я говорил, были преувеличены и создавали споры. Это выматывало. Я потерял к СМИ доверие и закрылся в себе, мало говоря и думая лишь об игре в теннис. Сегодня, безусловно, всё иначе», – приводит слова Маррея Punto de Break