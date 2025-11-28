Янчук предположил, чего ещё Медведев и Рублёв могут добиться

Заслуженный тренер России Виктор Янчук предположил, чего ещё могут добиться чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира Даниил Медведев и олимпийский чемпион 2020 года в миксте Андрей Рублёв (16-й в рейтинге).

«Думаю, максимум — выиграть парочку турниров в сезоне и дойти до полуфинала одного из «Шлемов». Я их оцениваю так. Конечно, при условии, что они будут в форме», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В сезоне-2025 Андрей Рублёв в феврале выиграл турнир категории ATP-500 в Дохе (Катар), а Даниил Медведев в октябре стал чемпионом соревнований ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан).