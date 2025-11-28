Скидки
Петрова: кажется, хотят замедлить скорости за счёт покрытий и мячей. Теннисисты недовольны

Петрова: кажется, хотят замедлить скорости за счёт покрытий и мячей. Теннисисты недовольны
Бывшая третья ракетка мира, бронзовый призёр Олимпийских игр Надежда Петрова высказалась об увеличении длительности турниров серии «Мастерс» в мужском туре, а также о замедлении скорости за счёт покрытий и мячей.

«Новые тенденции? Скорее организационные. Увеличили длительность «Мастерсов» у мужчин. Такое впечатление, что пытаются замедлить скорости за счёт покрытий и мячей. Теннисисты высказывают недовольство. Отмечу эти нюансы, которые бросились в глаза и обсуждались в прессе и игроками», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, сейчас семь «Мастерсов» из девяти являются 12-дневными, а не недельными.

