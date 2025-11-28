Янчук: Синнер более организованный, а Алькарас не всегда рационален

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о доминировании в ATP-туре шестикратного чемпиона турниров «Большого шлема», лидера мирового рейтинга испанца Карлоса Алькараса и четырёхкратного победителя мэйджоров, второй ракетки мира итальянца Янника Синнера.

«Они оторвались. Даже по-своему хорошо, что идёт такая конкуренция. Хотя бы двое соперничают, а не один. Синнер более последовательный, организованный и классический игрок. Он не уступает Алькарасу в темпе и силе ударов. Алькарас же напористый, вездесущий и хорошо готовый физически, однако тактически не всегда играет рационально», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.