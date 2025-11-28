Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янчук: Синнер более организованный, а Алькарас не всегда рационален

Янчук: Синнер более организованный, а Алькарас не всегда рационален
Комментарии

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о доминировании в ATP-туре шестикратного чемпиона турниров «Большого шлема», лидера мирового рейтинга испанца Карлоса Алькараса и четырёхкратного победителя мэйджоров, второй ракетки мира итальянца Янника Синнера.

«Они оторвались. Даже по-своему хорошо, что идёт такая конкуренция. Хотя бы двое соперничают, а не один. Синнер более последовательный, организованный и классический игрок. Он не уступает Алькарасу в темпе и силе ударов. Алькарас же напористый, вездесущий и хорошо готовый физически, однако тактически не всегда играет рационально», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
У российских теннисистов «кризис 29-леток». А Алькарас и Синнер — новая «Большая двойка»
Эксклюзив
У российских теннисистов «кризис 29-леток». А Алькарас и Синнер — новая «Большая двойка»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android