Главная Теннис Новости

Селиваненко: Соболенко выделяется по игре и по результатам. Но отметил бы и Анисимову

Селиваненко: Соболенко выделяется по игре и по результатам. Но отметил бы и Анисимову
Комментарии

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко высказался о лидерстве четырёхкратной чемпионки турниров «Большого шлема», первой ракетки мира Арины Соболенко в WTA-туре.

«Что касается девушек, такого тотального доминирования в этом сезоне не было, хотя, конечно, Арина Соболенко выделяется и по игре, и по результатам. Но всё же не без временных коротких спадов, которых не избежал никто из лидеров. Отдельно отметил бы Аманду Анисимову, которая вернулась в число элиты мирового тенниса после сложного периода своей карьеры», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

