Алина Корнеева потренировалась с Рафаэлем Надалем

18-летняя российская теннисистка Алина Корнеева, на данный момент занимающая 213-е место в мировом рейтинге, потренировалась вместе с 22-кратным победителем турниров «Большого шлема» и бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем. Об этом свидетельствуют фото, опубликованные в официальном аккаунте теннисной академии Рафаэля Надаля в соцсети.

Фото: Пресс-служба академии Рафаэля Надаля

Россиянка тренируется в академии Надаля с конца 2023 года. Её наставница – обладательница двух титулов «Большого шлема» в парном разряде (2008, 2009) Анабель Медина-Гарригес.

Алина Корнеева — чемпионка двух юниорских турниров «Большого шлема»: «Ролан Гаррос» и Australian Open (оба — 2023).

