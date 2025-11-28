«Они готовы выступать». Тарпищев — о готовности Андреевой и Шнайдер к Олимпиаде

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер готовы к выступлению на ближайших Олимпийских играх. Следующая летняя Олимпиада пройдёт в 2028 году в американском Лос-Анджелесе.

«Считаю, что Андреева и Шнайдер не третьи, а вторые по рейтингу. Первая пара также представляет одну страну, как и наши девушки. И сейчас мы понимаем, что наша пара готова к Олимпиаде. Они готовы выступать», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

На последней Олимпиаде в Париже в 2024 году, где Андреева и Шнайдер выступали в нейтральном статусе, теннисистки завоевали в парном разряде серебряные медали.