Теннис

«Самый неприятный сезон в моей карьере». Попырин — о выступлении в 2025 году

«Самый неприятный сезон в моей карьере». Попырин — о выступлении в 2025 году
Комментарии

54-я ракетка мира австралийский теннисист Алексей Попырин подвёл итоги своего выступления в сезоне-2025, отметив, что он был одним из самых неудачных в его карьере.

«Я многому научился — в том числе тому, как хочу подходить к оставшейся части своей карьеры. Чувствую, что у меня есть уровень, чтобы вернуться в топ-20, поэтому само место в рейтинге. Мне не нравится, где я нахожусь сейчас, это не лучшая картина, но я знаю, на что способен. Когда я буду в правильном психологическом состоянии и тренировки пойдут хорошо, всё снова встанет на свои места и я вернусь туда, где должен быть. В этом году мне не везло: травмы, болезнь в начале сезона… Но такие годы случаются. Главное — то, как ты восстанавливаешься.

Мне нужно было отдохнуть. Почти два с половиной или три месяца подряд я был без перерыва — только путешествия, тренировки и турниры. Я дошёл до момента, когда за неделю до Уимблдона я просто не чувствовал, что готов и это уже был второй турнир «Большого шлема» подряд, где я ощущал то же самое. Наверное, это был самый неприятный сезон в моей карьере, но я многому научился — особенно тому, как хочу подходить к дальнейшей карьере», – приводит слова Попырина Punto De Break.

