Все билеты на турнир «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге проданы

Генеральный директор турнира «Трофеи Северной Пальмиры» Александр Медведев рассказал, что все билеты на соревновательные дни в Санкт-Петербурге были проданы. Об этом он заявил на пресс-конференции перед стартом матчей.

«Нас ждут потрясающие два дня, не буду скрывать, что было непросто организовать этот турнир», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Выставочный турнир начнётся завтра, 29 ноября, и продлится до 30-го числа. Участие в нём примут Даниил Медведев, Диана Шнайдер, Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова, Александр Бублик, Таллон Грикспор и Юлия Путинцева.