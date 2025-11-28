Скидки
«Подготавливаюсь как к ТБШ». Медведев — о предстоящем турнире в Санкт-Петербурге

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от предстоящего старта на турнире «Трофеи Северной Пальмиры», который пройдёт с 29 по 30 ноября в Санкт-Петербурге.

«Давно не был в Санкт-Петербурге, с 2020 года. Рад вернуться, красивый город. Для меня, один из самых красивых в мире, может быть, самый красивый. Приехал заранее (смеётся), подготавливаюсь как к «Большому шлему». Приехал с семьёй, полная культурная программа.

Надеюсь, смогу показать хороший теннис, который понравится зрителям на стадионе и по телевизору», – передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

