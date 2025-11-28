Бублик — о выставочном турнире в Санкт-Петербурге: похоже, здесь придётся работать

Казахстанский теннисист 11-я ракетка мира Александр Бублик рассказал, что вынужден приложить усилия на выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры» из-за Даниила Медведева, который ранее продемонстрировал боевой настрой на предстоящие матчи. Своими эмоциями Бублик поделился на пресс-конференции.

«Он говорит, что будет в форме. Не знаю, получится ли у меня разрывать шаблоны, потому что, похоже, здесь придётся работать, чего я не планировал делать. Но постараюсь как минимум показать хорошую игру», — передаёт слова Бублика корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Выставочный турнир начнётся завтра, 29 ноября, и продлится до 30-го числа. Участие в нём примут Даниил Медведев, Диана Шнайдер, Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова, Александр Бублик, Таллон Грикспор и Юлия Путинцева.