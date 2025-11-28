Шнайдер — об участии на турнире в Санкт-Петербурге: согласилась приехать без раздумий

21-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала, что мотивирует её на хорошее выступление на турнире «Трофеи Северной Пальмиры», который пройдёт с 29 по 30 ноября в Санкт-Петербурге.

— Ваша мотивация участвовать в этом турнире?

— Лично для меня всегда мотивацией [является возможность] сыграть при российской публике, провести чуть больше времени с семьёй, наслаждаться атмосферой и, конечно же, вернуться в красивейший город Санкт-Петербург. Я была рада слышать, что этот турнир будет вновь организован, без лишних раздумий согласилась приехать и показать хороший теннис для наших болельщиков, – передаёт слова Шнайдер корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.