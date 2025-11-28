Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Шнайдер — об участии на турнире в Санкт-Петербурге: согласилась приехать без раздумий

Шнайдер — об участии на турнире в Санкт-Петербурге: согласилась приехать без раздумий
Комментарии

21-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала, что мотивирует её на хорошее выступление на турнире «Трофеи Северной Пальмиры», который пройдёт с 29 по 30 ноября в Санкт-Петербурге.

— Ваша мотивация участвовать в этом турнире?
— Лично для меня всегда мотивацией [является возможность] сыграть при российской публике, провести чуть больше времени с семьёй, наслаждаться атмосферой и, конечно же, вернуться в красивейший город Санкт-Петербург. Я была рада слышать, что этот турнир будет вновь организован, без лишних раздумий согласилась приехать и показать хороший теннис для наших болельщиков, – передаёт слова Шнайдер корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Материалы по теме
«Они готовы выступать». Тарпищев — о готовности Андреевой и Шнайдер к Олимпиаде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android