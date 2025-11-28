Скидки
Карен Хачанов: «Трофеи Северной Пальмиры» становятся знаковым турниром в нынешних условиях

Карен Хачанов
Комментарии

Российский теннисист Карен Хачанов высказался о выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге. Он отметил, что роль турнира в последние годы выросла.

«Очень здорово, что турнир снова проводится, всем большое спасибо. Мне кажется, в нынешних условиях этот турнир становится знаковым и всё больше раскручивается… Играть перед полными трибунами — большое удовольствие. Нас весь год люди смотрят по телевизору, будучи в России. Приехать в родную страну, в Санкт-Петербург, прекрасный город, насладиться, поиграть, доставить удовольствие болельщикам…

Очень здорово, что турнир проводится, приходите. Будем показывать хороший теннис», — передаёт слова Хачанова корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

