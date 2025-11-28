Скидки
Теннис

«Не имею морального права пропускать». Бублик — об участии на турнире в Санкт-Петерурге

«Не имею морального права пропускать». Бублик — об участии на турнире в Санкт-Петерурге
Казахстанский теннисист 11-я ракетка мира Александр Бублик рассказал, почему решил принять участие в турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге.

«Для меня не нужна мотивация, чтобы приезжать в родной город, играть перед своими людьми, болельщиками, на глазах которых я вырос. Для меня нахождение здесь — возвращение в детство, я вырос на этих кортах, сыграл первый турнир ATP. Это шаг в детство, самые приятные воспоминания. Такие вещи просто не имею морального права пропускать», – передаёт слова Бублика корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Выставочный турнир начнётся завтра, 29 ноября, и продлится до 30-го числа. Участие в нём примут Даниил Медведев, Диана Шнайдер, Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова, Александр Бублик, Таллон Грикспор и Юлия Путинцева.

