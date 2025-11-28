«Очень рад быть здесь». Грикспор — о дебюте на «Трофеях Северной Пальмиры»

25-я ракетка мира нидерландский теннисист Таллон Грикспор высказался о своём участии в турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге, отметив, что должен был приехать на него ещё в прошлом году.

«Я послушал все правила, формат. Очень рад быть здесь. На самом деле, должен был приехать в прошлом году, но этого не вышло, да, я здесь впервые», – передаёт слова Бублика корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Выставочный турнир начнётся завтра, 29 ноября, и продлится до 30-го числа. Участие в нём примут Даниил Медведев, Диана Шнайдер, Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова, Александр Бублик, Таллон Грикспор и Юлия Путинцева.