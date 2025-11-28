Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведев, Шнайдер и Бублик поделились воспоминаниями о первом теннисном турнире в карьере

Медведев, Шнайдер и Бублик поделились воспоминаниями о первом теннисном турнире в карьере
Аудио-версия:
Комментарии

Российские теннисисты Даниил Медведев, Диана Шнайдер и казахстанец Александр Бублик ответили на вопрос юной болельщицы, помнят ли они, как прошёл их первый теннисный турнир.

Бублик: Свой первый турнир помню с трудом, его проиграл. По-моему, даже гейма не выиграл. Если у тебя произошло то же самое, не переживай, ты можешь быть на верном пути.

Шнайдер: Я, если честно, тоже не очень помню [свой первый турнир]. Такие смутные воспоминания… Хотя вроде всё ещё молодость, однако что-то память немножко страдает. Но точно я не выиграла свой первый турнир, даже, наверное, матча не выиграла. А ты выиграла? (обращается к девочке. — Прим. «Чемпионата»). Нет, не получилось? Ничего страшного, мы тут все лузеры, поэтому не расстраивайся.

Медведев: Свой первый турнир, я примерно как Саша, с трудом помню, но точно его не выиграл, не думаю, что кто-то выигрывает свой первый турнир. И в этом ничего страшного. Главное — наслаждаться, всегда стараться побеждать. И идти вперёд, – передаёт слова теннисистов корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Материалы по теме
У российских теннисистов «кризис 29-леток». А Алькарас и Синнер — новая «Большая двойка»
Эксклюзив
У российских теннисистов «кризис 29-леток». А Алькарас и Синнер — новая «Большая двойка»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android