Медведев, Шнайдер и Бублик поделились воспоминаниями о первом теннисном турнире в карьере

Российские теннисисты Даниил Медведев, Диана Шнайдер и казахстанец Александр Бублик ответили на вопрос юной болельщицы, помнят ли они, как прошёл их первый теннисный турнир.

Бублик: Свой первый турнир помню с трудом, его проиграл. По-моему, даже гейма не выиграл. Если у тебя произошло то же самое, не переживай, ты можешь быть на верном пути.

Шнайдер: Я, если честно, тоже не очень помню [свой первый турнир]. Такие смутные воспоминания… Хотя вроде всё ещё молодость, однако что-то память немножко страдает. Но точно я не выиграла свой первый турнир, даже, наверное, матча не выиграла. А ты выиграла? (обращается к девочке. — Прим. «Чемпионата»). Нет, не получилось? Ничего страшного, мы тут все лузеры, поэтому не расстраивайся.

Медведев: Свой первый турнир, я примерно как Саша, с трудом помню, но точно его не выиграл, не думаю, что кто-то выигрывает свой первый турнир. И в этом ничего страшного. Главное — наслаждаться, всегда стараться побеждать. И идти вперёд, – передаёт слова теннисистов корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.