«Сюрреалистический опыт». Швёнтек — о победе на Уимблдоне-2025

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек рассказала, какие эмоции она испытала после завоевания первого титула на Уимблдоне. В финале турнира сезона-2025 полька обыграла американку Аманду Анисимову со счётом 6:0, 6:0.

«Совсем не думала, как это выглядит, я просто играла и не хотела отдавать ни одного очка без борьбы. Это финал Уимблдона, очень хотела победить.

Потом, конечно, началась куча безумных событий. Помню все эти интервью о счёте, журналисты спрашивали, не должна ли я была позволить Аманде выиграть хотя бы один гейм или что-то такое. Это было довольно необычно.

Я могу сказать только одно: этот турнир показывает, насколько теннис — ментальный вид спорта. Эта часть игры оказывает огромное влияние на всё и на результаты каждого игрока. Очень рада, что справилась с давлением, потому что после финала все говорили, что Аманда испытывала большой стресс или что-то в этом роде, но я тоже была в жутком стрессе. Играть финал Уимблдона на центральном корте — это сюрреалистический опыт», – приводит слова Швёнтек The Guardian.