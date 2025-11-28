Александр Медведев: с Синнером была договорённость, что он приедет в Санкт-Петербург

Генеральный директор турнира «Трофеи Северной Пальмиры» Александр Медведев рассказал, какого теннисиста хотел бы видеть в составе участников соревнований в будущем.

— Есть игрок, которого вы мечтаете привезти на турнир?

— Не все, может быть, помнят, но Синнер начинал у нас в Санкт-Петербурге. Когда выдавали уайлд-кард, он по нему играл, была договорённость, что Янник обязательно к нам приедет. Время пришло, пора приезжать (улыбается), – передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Выставочный турнир «Трофеи Северной Пальмиры» начнётся завтра, 29 ноября, и продлится до 30-го числа. В нём примут участие Даниил Медведев, Диана Шнайдер, Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова, Александр Бублик, Таллон Грикспор и Юлия Путинцева.