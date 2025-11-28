Швёнтек — о сезоне-2026: возможно, пропущу два турнира ради работы над техникой

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек рассказала, что планирует пропустить несколько турниров в сезоне-2026 ради более тщательной подготовки к матчам.

«Хотела бы попробовать пропустить, возможно, два турнира — те, на которых, как я чувствую, у меня и так не очень получается, просто потратить это время на работу над техникой и совершенствование движений. Думаю, это поможет мне также лучше играть под давлением, потому что тело будет помнить правильные движения и то, чему научилось во время практики.

Ментально это может дать много уверенности, зная, что я усердно работала. Тогда смогу приходить на турниры немного лучше подготовленной, потому что, играя все обязательные турниры сейчас, большинство игроков скажут вам, что они не всегда на 100% готовы играть каждый из них», – приводит слова Швёнтек The Guardian.