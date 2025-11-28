Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Швёнтек — о сезоне-2026: возможно, пропущу два турнира ради работы над техникой

Швёнтек — о сезоне-2026: возможно, пропущу два турнира ради работы над техникой
Аудио-версия:
Комментарии

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек рассказала, что планирует пропустить несколько турниров в сезоне-2026 ради более тщательной подготовки к матчам.

«Хотела бы попробовать пропустить, возможно, два турнира — те, на которых, как я чувствую, у меня и так не очень получается, просто потратить это время на работу над техникой и совершенствование движений. Думаю, это поможет мне также лучше играть под давлением, потому что тело будет помнить правильные движения и то, чему научилось во время практики.

Ментально это может дать много уверенности, зная, что я усердно работала. Тогда смогу приходить на турниры немного лучше подготовленной, потому что, играя все обязательные турниры сейчас, большинство игроков скажут вам, что они не всегда на 100% готовы играть каждый из них», – приводит слова Швёнтек The Guardian.

Материалы по теме
«Сюрреалистический опыт». Швёнтек — о победе на Уимблдоне-2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android