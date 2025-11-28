«Забудь его, просто не вспоминай». Даниил Медведев — о прошедшем сезоне

Российский теннисист бывшая первая ракетка мира Даниил Медведев поделился мыслями насчёт 2025 года. Он подчеркнул разницу между семейным и соревновательным отрезком календаря для себя.

— Какой бы совет вы дали себе, который только начинает 2025 год?

— Забудь его, просто не вспоминай (улыбается). Нет, тут смотря, опять же, в плане тенниса. В личном плане 2025 год отличный, рождение второй дочки. Наверное, в теннисном плане тяжело сказать, год не очень был, я бы дал себе совет, чтобы в начале года было меньше ожиданий и больше изменений, — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Медведев принимает участие в выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры». Матчи пройдут 29 и 30 ноября в Санкт-Петербурге.