Бублик смешил Шнайдер, Медведев играл с дочкой. Фото с пресс-конференции турнира

Даниил Медведев с дочерью Алисой
28 ноября в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция в преддверии начала международного теннисного турнира «Трофеи Северной Пальмиры».

Выставочный турнир «Трофеи Северной Пальмиры» начнётся завтра, 29 ноября, и продлится до 30-го числа. В нём примут участие Даниил Медведев, Диана Шнайдер, Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова, Александр Бублик, Таллон Грикспор и Юлия Путинцева.

Лучшие кадры с пресс-конференции — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Генеральный директор турнира «Трофеи Северной Пальмиры» Александр Медведев рассказал, какого теннисиста хотел бы видеть в составе участников соревнований в будущем.

— Есть игрок, которого вы мечтаете привезти на турнир?
— Не все, может быть, помнят, но Синнер начинал у нас в Санкт-Петербурге. Когда выдавали уайлд-кард, он по нему играл, была договорённость, что Янник обязательно к нам приедет. Время пришло, пора приезжать (улыбается), – передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

