Дрейпер: я всё ещё в начале своего пути и продолжаю набирать огромный опыт

10-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер рассказал, как он добивается профессионального роста, отметив, что с детства черпал вдохновение от серба Новака Джоковича, британца Энди Маррея, швейцарца Роджера Федерера и испанца Рафаэля Надаля.

«Постоянно развиваюсь. Когда рос и смотрел интервью Джоковича, Маррея, Федерера или Надаля, они всегда стремились стать лучше. Я всё ещё в начале своего пути и продолжаю набирать огромный опыт как в поражениях, так и в победах», – приводит слова Дрейпера Eurosport Spain.

Дрейпер досрочно завершил сезон-2025 года в сентябре из-за травмы руки. Британец снялся с матча второго круга Открытого чемпионата США – 2025, в котором должен был сыграть с бельгийским теннисистом Зизу Бергсом.