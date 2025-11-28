Дрейпер — об улучшениях в игре: мне нужно стать разносторонним игроком

10-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер рассказал, какие аспекты игры старается улучшить, отметив, что итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас играют определённую роль в этом стремлении.

«Есть много аспектов моей игры, которые я пытаюсь улучшать. Очевидно, теннис — это очень ментальный вид спорта, стараюсь прогрессировать в этом плане. Потом — форхенд, подача. Мне нужно стать разносторонним игроком.

Когда смотришь на таких теннисистов, как Карлос или Янник, видишь, что они всегда играют с такой свободой… Сейчас это очень важная часть спорта. Они выражают себя на корте как никто другой, это жизненно важно», – приводит слова Дрейпера Eurosport Spain.