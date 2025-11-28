Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Борис Беккер оценил внешний вид Карлоса Алькараса

Борис Беккер оценил внешний вид Карлоса Алькараса
Борис Беккер
Комментарии

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер высказался о смене имиджа испанского теннисиста первой ракетки мира Карлоса Алькараса. Испанец вернулся к родному для себя тёмному цвету волос после светлого блонда.

«Карлос выглядит лучше с его оригинальным цветом волос», — написал в социальных сетях Беккер.

Алькарас в этом сезоне завоевал титулы на турнирах ATP-500 в Роттердаме, Лондоне, Токио, «Мастерсах» в Монте-Карло, Риме, Цинциннати, а также на «Ролан Гаррос» и US Open. Ранее он потерпел поражение в финале Итогового чемпионата ATP — 2025. В решающем матче испанец уступил четырёхкратному победителю мэйджоров итальянцу Яннику Синнеру со счётом 6:7 (4:7), 5:7.

Материалы по теме
У российских теннисистов «кризис 29-леток». А Алькарас и Синнер — новая «Большая двойка»
Эксклюзив
У российских теннисистов «кризис 29-леток». А Алькарас и Синнер — новая «Большая двойка»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android