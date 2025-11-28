Борис Беккер оценил внешний вид Карлоса Алькараса

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер высказался о смене имиджа испанского теннисиста первой ракетки мира Карлоса Алькараса. Испанец вернулся к родному для себя тёмному цвету волос после светлого блонда.

«Карлос выглядит лучше с его оригинальным цветом волос», — написал в социальных сетях Беккер.

Алькарас в этом сезоне завоевал титулы на турнирах ATP-500 в Роттердаме, Лондоне, Токио, «Мастерсах» в Монте-Карло, Риме, Цинциннати, а также на «Ролан Гаррос» и US Open. Ранее он потерпел поражение в финале Итогового чемпионата ATP — 2025. В решающем матче испанец уступил четырёхкратному победителю мэйджоров итальянцу Яннику Синнеру со счётом 6:7 (4:7), 5:7.