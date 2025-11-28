Скидки
«Дела идут очень хорошо». Руне опубликовал пост о процессе восстановления после травмы

15-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне рассказал, как идёт его процесс восстановления после травмы, отметив, что находится в хорошем самочувствии.

Фото: Из личного архива Руне

«Сейчас прошло 5,5 недель после операции, и вот вам суперзанудный пост о прогрессе моей лодыжки. На втором этапе реабилитации дела идут очень хорошо, чувствую себя отлично. Благодарен за помощь всем, кто причастен и находится рядом», – написал Руне в своём аккаунте в социальной сети.

В октябре этого года 22-летний Руне получил травму во время матча турнира в Стокгольме с французом Уго Умбером. Дальнейшее обследование выявило полный разрыв ахиллова сухожилия. Руне перенёс операцию и в данный момент находится в процессе восстановления.

