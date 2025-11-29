Скидки
Теннис

Кирьос: игроки-мужчины подходили ко мне и говорили: «Слушай, ты представляешь всех нас»

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос признался, что ощущает дополнительное давление перед выставочным матчем «Битва полов» с четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема» белорусской Ариной Соболенко, который пройдёт 28 декабря в Дубае (ОАЭ).

«Недавно я был в Гонконге и многие игроки-мужчины подходили ко мне и говорили: «Слушай, ты представляешь всех нас». Так что я снова под прицелом.

Мне не привыкать принимать удар на себя от СМИ, но я взволнован, независимо от результата. Я выйду на корт и покажу миру, несмотря на то что она хороша, у неё тоже есть слабые места», – приводит слова Кирьоса TennisHead.

