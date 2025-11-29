Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев объяснил, почему не приезжал на «Трофеи Северной Пальмиры» раньше

Даниил Медведев объяснил, почему не приезжал на «Трофеи Северной Пальмиры» раньше
Даниил Медведев
Аудио-версия:
Комментарии

Российский теннисист чемпион ТБШ Даниил Медведев высказался об участии в выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры». Он объяснил, почему не участвовал в этих соревнованиях ранее.

— Вопрос к Даниилу Медведеву. В прошлые годы вы не участвовали в этом турнире, а сейчас вы тут. Что изменилось в этом году?
— На самом деле, причин много. Одна из главных — это в любом случае турнир, пусть и показательный. И когда ты их планируешь, выбираешь, какие играть. Удобнее всего в середине или конце декабря. Потому что иначе у тебя просто не хватит времени отдохнуть и подготовиться к следующему сезону. Причин много. Но самое главное, я приехал заранее, с семьёй. Мы здесь отлично проводим время. И хоть турнир и выставочный, постараюсь играть изо всех сил, чтобы доставить удовольствие российской публике и на стадионе, и по телевизору. И очень рад, что опять здесь, — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Выставочный турнир начнётся сегодня, 29 ноября, и продлится до 30-го числа. Участие в нём примут Даниил Медведев, Диана Шнайдер, Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова, Александр Бублик, Таллон Грикспор и Юлия Путинцева.

Материалы по теме
Фото
Бублик смешил Шнайдер, Медведев играл с дочкой. Фото с пресс-конференции турнира
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android