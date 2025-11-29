Даниил Медведев объяснил, почему не приезжал на «Трофеи Северной Пальмиры» раньше

Российский теннисист чемпион ТБШ Даниил Медведев высказался об участии в выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры». Он объяснил, почему не участвовал в этих соревнованиях ранее.

— Вопрос к Даниилу Медведеву. В прошлые годы вы не участвовали в этом турнире, а сейчас вы тут. Что изменилось в этом году?

— На самом деле, причин много. Одна из главных — это в любом случае турнир, пусть и показательный. И когда ты их планируешь, выбираешь, какие играть. Удобнее всего в середине или конце декабря. Потому что иначе у тебя просто не хватит времени отдохнуть и подготовиться к следующему сезону. Причин много. Но самое главное, я приехал заранее, с семьёй. Мы здесь отлично проводим время. И хоть турнир и выставочный, постараюсь играть изо всех сил, чтобы доставить удовольствие российской публике и на стадионе, и по телевизору. И очень рад, что опять здесь, — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Выставочный турнир начнётся сегодня, 29 ноября, и продлится до 30-го числа. Участие в нём примут Даниил Медведев, Диана Шнайдер, Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова, Александр Бублик, Таллон Грикспор и Юлия Путинцева.