Таллон Грикспор рассказал, почему решил приехать на турнир в Россию

25-я ракетка мира нидерландский теннисист Таллон Грикспор высказался о своём участии в турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге.

«Я вообще стараюсь не играть много «выставок», потому что в межсезонье у нас не так много времени на отдых. Если вы можете отдохнуть – лучше отдохнуть. Я никогда не был в России. Я должен был приехать ещё в прошлом году на этот турнир, но получил травму на Кубке Дэвиса и был вынужден отказаться от участия в самый последний момент. Так что я счастлив наконец оказаться здесь. Тут такие игроки – Медведев, Хачанов, Бублик, – я рад возможности посоревноваться с ними и провести прекрасный уикенд», — сказал Таллон Грикспор в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Выставочный турнир начнётся завтра, 29 ноября, и продлится до 30-го числа. Участие в нём примут Даниил Медведев, Диана Шнайдер, Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова, Александр Бублик, Таллон Грикспор и Юлия Путинцева.

