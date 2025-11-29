Скидки
«Тут холоднее, конечно». Грикспор — об отличиях Петербурга от других европейских городов

«Тут холоднее, конечно». Грикспор — об отличиях Петербурга от других европейских городов
25-я ракетка мира нидерландский теннисист Таллон Грикспор высказался об отличии Санкт-Петербурга от других городов.

«Санкт-Петербург чувствуется абсолютно европейским для меня. Думаю, мы здесь в паре часов полёта от Амстердама, это очень близко. Города очень похожи для меня, здесь много воды, такая же архитектура. Я слышал от многих, кто был здесь, что это действительно красивый город. Что касается различий, мне сложно сказать. Тут холоднее, конечно. Но если серьёзно, мы постоянно путешествуем. Например, США, Китай, другие страны. Здесь же всё очень по-европейски, всё выглядит знакомо», — сказал Таллон Грикспор в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Напомним, Грикспор примет участие в выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры», который начнётся сегодня.

