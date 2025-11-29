«Классно пробовать разные форматы»: Грикспор — об экспериментах на выставочных турнирах

25-я ракетка мира нидерландский теннисист Таллон Грикспор высказался о турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге.

«Я думаю, что это классно — пробовать разные форматы в теннисе, чтобы было веселее. Здесь [на «Трофеях Северной Пальмиры»] нужно играть сет чётко по 20 минут, это интересно. И, мне кажется, это здорово для зрителей. Обычно, когда ты играешь нормальный матч, ты не знаешь, сколько он продлится, а тут всё понятно. Я думаю, что играть 20 минут без перерыва непростая задача, но посмотрим. Это будет впервые для меня. Звучит интригующе, поэтому с нетерпением жду первого матча», — сказал Таллон Грикспор в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Выставочный турнир начнётся завтра, 29 ноября, и продлится до 30-го числа. Участие в нём примут Даниил Медведев, Диана Шнайдер, Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова, Александр Бублик, Таллон Грикспор и Юлия Путинцева.