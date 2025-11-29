«Это был сумасшедший матч». Грикспор вспомнил победу над Медведевым в Дубае

25-я ракетка мира нидерландский теннисист Таллон Грикспор высказался о своём участии в турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге.

«Если честно, мне немного повезло. Полтора сета он совершенно очевидно играл лучше меня, однако теннисные матчи могут переворачиваться очень быстро. Я смог найти свою игру, спасти матчболы, на некоторых розыгрышах здорово сыграл, где-то мне повезло. Я очень старался, и всё развернулось в мою сторону. В конце концов я начал играть очень хорошо. Даниил тоже играл отлично, это был матч высокого уровня. Но, как я сказал, иногда в теннисе тебе нужно ещё немного удачи. Возможно, если бы мы сыграли десять матчей, он победил бы меня 9 раз из 10. Он тогда заслужил победить, но повезло мне. Для меня Даниил всё ещё игрок топ-10, топ-5. Мне повезло, но это был сумасшедший матч», — сказал Таллон Грикспор в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Выставочный турнир начнётся завтра, 29 ноября, и продлится до 30-го числа. Участие в нём примут Даниил Медведев, Диана Шнайдер, Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова, Александр Бублик, Таллон Грикспор и Юлия Путинцева.