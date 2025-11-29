Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Это был сумасшедший матч». Грикспор вспомнил победу над Медведевым в Дубае

«Это был сумасшедший матч». Грикспор вспомнил победу над Медведевым в Дубае
Аудио-версия:
Комментарии

25-я ракетка мира нидерландский теннисист Таллон Грикспор высказался о своём участии в турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге.

«Если честно, мне немного повезло. Полтора сета он совершенно очевидно играл лучше меня, однако теннисные матчи могут переворачиваться очень быстро. Я смог найти свою игру, спасти матчболы, на некоторых розыгрышах здорово сыграл, где-то мне повезло. Я очень старался, и всё развернулось в мою сторону. В конце концов я начал играть очень хорошо. Даниил тоже играл отлично, это был матч высокого уровня. Но, как я сказал, иногда в теннисе тебе нужно ещё немного удачи. Возможно, если бы мы сыграли десять матчей, он победил бы меня 9 раз из 10. Он тогда заслужил победить, но повезло мне. Для меня Даниил всё ещё игрок топ-10, топ-5. Мне повезло, но это был сумасшедший матч», — сказал Таллон Грикспор в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Выставочный турнир начнётся завтра, 29 ноября, и продлится до 30-го числа. Участие в нём примут Даниил Медведев, Диана Шнайдер, Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова, Александр Бублик, Таллон Грикспор и Юлия Путинцева.

Материалы по теме
Топ-события субботы: «Балтика» — «Спартак» в РПЛ, Формула-1, Овечкин против Мэттьюса и НБА
Топ-события субботы: «Балтика» — «Спартак» в РПЛ, Формула-1, Овечкин против Мэттьюса и НБА
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android