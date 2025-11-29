Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Таллон Грикспор рассказал, чем русские игроки отличаются от других в туре

Таллон Грикспор рассказал, чем русские игроки отличаются от других в туре
Аудио-версия:
Комментарии

25-я ракетка мира нидерландский теннисист Таллон Грикспор высказался о российских теннисистах.

«Я думаю, что русские отличаются ментальностью, в хорошем смысле. В Голландии мы более избалованные, мне кажется. У российских теннисистов больше трудолюбия и преданности делу. Они доводят себя до предела, и это мне нравится, я это ценю. Русские игроки находятся на высоких позициях в рейтинге не просто так. Даниил Медведев не случайно выиграл «Шлем». У вас есть отличные теннисисты, за которыми интересно наблюдать», — сказал Таллон Грикспор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.

Выставочный турнир начнётся завтра, 29 ноября, и продлится до 30-го числа. Участие в нём примут Даниил Медведев, Диана Шнайдер, Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова, Александр Бублик, Таллон Грикспор и Юлия Путинцева.

Материалы по теме
Главное открытие сезона РПЛ вне топ-клубов. Талант «Акрона» близок к цифрам Кержакова
Главное открытие сезона РПЛ вне топ-клубов. Талант «Акрона» близок к цифрам Кержакова
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android