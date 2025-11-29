Таллон Грикспор рассказал, чем русские игроки отличаются от других в туре

25-я ракетка мира нидерландский теннисист Таллон Грикспор высказался о российских теннисистах.

«Я думаю, что русские отличаются ментальностью, в хорошем смысле. В Голландии мы более избалованные, мне кажется. У российских теннисистов больше трудолюбия и преданности делу. Они доводят себя до предела, и это мне нравится, я это ценю. Русские игроки находятся на высоких позициях в рейтинге не просто так. Даниил Медведев не случайно выиграл «Шлем». У вас есть отличные теннисисты, за которыми интересно наблюдать», — сказал Таллон Грикспор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.

Выставочный турнир начнётся завтра, 29 ноября, и продлится до 30-го числа. Участие в нём примут Даниил Медведев, Диана Шнайдер, Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова, Александр Бублик, Таллон Грикспор и Юлия Путинцева.