Таллон Грикспор раскрыл, где сыграет первые турниры в 2026 году

25-я ракетка мира нидерландский теннисист Таллон Грикспор рассказал, что начнёт сезон-2026 на командном турнире United Cup в Сиднее (Австралия).

«Я начну на United Cup в Сиднее, это будет в начале января, а потом поеду в Мельбурн на Australian Open. Уже жду старта нового сезона. Предсезонную подготовку провожу в Дубае», — сказал Таллон Грикспор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.

Таллон Грикспор участвует в турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге. Соревнования начнутся сегодня, 29 ноября, и продлятся до 30-го числа. Участие в нём принимают Даниил Медведев, Диана Шнайдер, Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова, Александр Бублик, Таллон Грикспор и Юлия Путинцева.