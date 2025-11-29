Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Таллон Грикспор раскрыл, где сыграет первые турниры в 2026 году

Таллон Грикспор раскрыл, где сыграет первые турниры в 2026 году
Комментарии

25-я ракетка мира нидерландский теннисист Таллон Грикспор рассказал, что начнёт сезон-2026 на командном турнире United Cup в Сиднее (Австралия).

«Я начну на United Cup в Сиднее, это будет в начале января, а потом поеду в Мельбурн на Australian Open. Уже жду старта нового сезона. Предсезонную подготовку провожу в Дубае», — сказал Таллон Грикспор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.

Таллон Грикспор участвует в турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге. Соревнования начнутся сегодня, 29 ноября, и продлятся до 30-го числа. Участие в нём принимают Даниил Медведев, Диана Шнайдер, Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова, Александр Бублик, Таллон Грикспор и Юлия Путинцева.

Материалы по теме
«Должен был приехать в Санкт-Петербург ещё год назад». Грикспор — о России и не только
Эксклюзив
«Должен был приехать в Санкт-Петербург ещё год назад». Грикспор — о России и не только
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android