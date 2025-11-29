Скидки
Главная Теннис Новости

«Очень похож на Амстердам». Грикспор поделился первыми впечатлениями о Санкт-Петербурге

Аудио-версия:
Комментарии

25-я ракетка мира нидерландский теннисист Таллон Грикспор поделился первыми впечатлениями о Санкт-Петербурге.

— Таллон, добро пожаловать в Санкт-Петербург. Вы впервые в России? Может быть, посещали ранее Москву?
— Нет-нет, мы сейчас прилетели из Дубая напрямую в Санкт-Петербург. Пару лет назад я был в московском аэропорту, но это не считается.

— Как вам Петербург? Уже успели посетить какие-нибудь места?
— Если честно, пока не очень много — мы приехали только позавчера. Но я уже многое увидел из окна машины. Честно, это один из самых красивых городов, что я когда-либо видел. И он очень похож на Амстердам: эти здания, каналы. Для меня это очень красиво. Рад быть здесь и надеюсь, что ещё достаточно увижу в ближайшие пару дней.

— Основатель Петербурга, император Пётр I, очень любил Голландию, поэтому города могут быть так похожи.
— Да-да, я знаю, — сказал Таллон Грикспор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.

