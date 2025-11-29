Выставочный турнир «Трофеи Северной Пальмиры»: расписание матчей на 29 ноября

Сегодня, 29 ноября, начнётся выставочный турнир «Трофеи Северной Пальмиры», который пройдёт в Санкт-Петербурге до 30 ноября. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня соревнований, на которых выступит сразу несколько российских игроков.
Выставочный турнир «Трофеи Северной Пальмиры», 29 ноября:
12:00. Анастасия Потапова («Львы») — Вероника Кудерметова («Сфинксы»);
13:30. Диана Шнайдер («Львы») — Юлия Путинцева («Сфинксы»);
16:00. Таллон Грикспор («Львы») — Даниил Медведев («Сфинксы»);
17:30. Александр Бублик («Львы») — Карен Хачанов («Сфинксы»);
19:00. Александр Бублик/Таллон Грикспор («Львы») — Карен Хачанов/Даниил Медведев («Сфинксы»).