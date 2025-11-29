Скидки
«Я мечтал сражаться с лучшими». Грикспор рассказал, почему любит играть с топ-игроками

«Я мечтал сражаться с лучшими». Грикспор рассказал, почему любит играть с топ-игроками
25-я ракетка мира нидерландский теннисист Таллон Грикспор рассказал, почему любит играть с топовыми теннисистами.

«В последние годы у меня это получается лучше, я играю стабильнее. Кроме побед, в этом сезоне у меня также было несколько очень обидных поражений. Я провёл несколько отличных месяцев, побеждал невероятных игроков, например Даниила Медведева, Александра Зверева, Янника Синнера. Я люблю играть против топов, потому что, будучи ребёнком, когда я начинал играть в теннис, я мечтал сражаться с лучшими в мире. Конечно, в таких матчах я выкладываюсь больше. Я смотрел по телевизору, как Даниил Медведев выигрывал турнир «Большого шлема», он один из лучших теннисистов в мире. Играть с такими ребятами — это то, что я действительно люблю, не только в официальных встречах, но и на тренировочных кортах. Я надеюсь стать более стабильным в победах над топ-игроками и подняться в рейтинге до их уровня», — сказал Таллон Грикспор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.

