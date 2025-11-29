Скидки
Грикспор рассказал, удалось ли ему восстановиться от травмы, полученной на турнире в Вене

Грикспор рассказал, удалось ли ему восстановиться от травмы, полученной на турнире в Вене
Комментарии

25-я ракетка мира нидерландский теннисист Таллон Грикспор рассказал, восстановился ли он после травмы, которую получил на турнире ATP-500 в Вене (Австрия).

«Да, уже всё хорошо. У меня была проблема со спиной, к сожалению. Я отлично сыграл первые два поединка там, выиграл у Карена Хачанова. Должен был снова сыграть с Александром Зверевым, с которым мы играли много раз, и мне очень нравятся встречи с ним. Но, к сожалению, я повредил спину во время разминки. У меня было время восстановиться, неделю назад я начал тренироваться и уже с нетерпением жду возможности сыграть здесь в эти выходные», — сказал Таллон Грикспор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.

Комментарии
