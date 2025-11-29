Грикспор поделился списком любимых турниров в ATP-туре

25-я ракетка мира нидерландский теннисист Таллон Грикспор назвал любимыми турнирами в ATP-туре соревнования в Индиан-Уэллсе, Вене, Монте-Карло, Мадриде, Риме, Шанхае и на Australian Open.

«Мне очень нравится Индиан-Уэллс. Я большой фанат Австралии в целом, Australian Open очень классный. Вена, которую мы упоминали, прекрасный город и турнир. Монте-Карло – такой старый классический турнир. Рим, Мадрид – отличные для посещения места. Ещё я фанат соревнований в Шанхае, отличный город. Очень много хороших турниров, когда ты находишься на таком уровне. С удовольствием играю во многих городах», — сказал Таллон Грикспор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.