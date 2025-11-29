Скидки
Паула Бадоса поделилась фото с Симоной Халеп и Онс Жабер

25-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса в социальных сетях поделилась фото с двукратной чемпионкой турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира Симоной Халеп и бывшей второй ракеткой мира, финалисткой трёх мэйджоров Онс Жабер.

Фото: Из личного архива Паулы Бадосы

Симона Халеп завершила карьеру в 2025 году. Спортсменка сообщила, что в июне 2026 года проведёт прощальный матч в рамках ежегодного спортивного фестиваля в Клуж-Напоке (Румыния).

31-летняя Жабер приняла решение приостановить свою профессиональную карьеру в июле 2025 года. Последний раз она выходила на корт на Уимблдоне. В октябре теннисистка объявила о беременности.

