Стэн Вавринка: надеюсь, в 2026 году смогу вернуться в топ-100, играть на крупных турнирах
Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» 40-летний швейцарский теннисист Стэн Вавринка рассказал, что в 2026 году планирует провести полноценный сезон, а также надеется, что вернётся в топ-100 мирового рейтинга.

«В последний раз я выступал в Окленде 20 лет назад. Это был отличный опыт. С тех пор не было возможности вернуться, но я очень рад. Принял решение вернуться в этом году, чтобы получить возможность снова сыграть в Окленде перед болельщиками. Помню, там была отличная атмосфера, и с нетерпением жду этого события. Мне нравится соревноваться.

Для меня всё дело в соревновании. Это также возможность подталкивать себя, раскрывать максимум своих возможностей, делать то, что я могу. Продолжать усердно тренироваться, чтобы быть наилучшим во время турнира и матчей. Надеюсь, в 2026 году смогу вернуться в топ-100, играть на крупных турнирах, продолжать подталкивать себя и посмотреть, где окажусь в конце года. Даже после 20 лет на туре я всё ещё люблю эту игру. Страстно люблю теннис и эмоции, которые испытываю, играя в разных городах и на разных турнирах», — приводит слова Вавринки пресс-служба турнира в Окленде.

Вавринка впервые с 2007 года примет участие на турнире АТР-250 в Окленде
