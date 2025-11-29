Медведев — об отпуске: всегда хорошо проводить время с семьёй

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как провёл отпуск.

— Даниил, как провели отпуск? Мы видели картинки, очень красивые, такие добрые, семейные. Как ваши впечатления?

— Да, всегда хорошо проводить время с семьёй, потому что этих моментов мало во время сезона. Поэтому после сезона отлично провели отпуск все вместе. Было круто, весело. Мы отдохнули, и уже заново, скажем так, я приступил к работе. Я уже потренировался какое-то время, больше, естественно, сейчас акцент на физическую подготовку. Как вернусь из Санкт-Петербурга, уже больше займёмся и теннисом в том числе.

— Удалось ли во время отдыха поделать такого, что обычно ты себе не позволял в течение сезона?

— Нет, чего-то такого необычного… Ну мы на Мальдивах уже были, наверное, раза три-четыре, и там прикольно можно поснорклинить (ныряние без акваланга с маской и трубкой. — Прим. «Чемпионата»), дельфинов посмотрели. Во время сезона, конечно, такого не сделаешь, когда ты играешь, допустим, в Алма-Ате или в Шанхае. Там дельфинов нет. Хотя в Шанхае, не знаю, там море недалеко. Но времени на это точно нет. Поэтому да, были какие-то, конечно, нестандартные вещи. На картинг я съездил, там была одна гонка во Франции, вот прям перед отъездом сюда. Интересный формат был: четыре часа, четыре человека, и я там 42 минуты подряд отъездил. Это мой рекорд был. Так что было прикольно.

— Ничего потом не болело? Какие-нибудь части тела?

— Ну, от картинга всё всегда болит. Главное — не травмироваться, а боль — она за два-три дня пройдёт», — сказал Медведев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.

Интервью с Даниилом Медведевым выйдет на «Чемпионате» в 11:00 мск.