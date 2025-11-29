«Всё было не так ужасно». Медведев — о концовке сезона-2025

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свои результаты в концовке прошедшего сезона.

— Мы общались с тобой в Алма-Ате — ты там завоевал долгожданный титул и были надежды на концовку сезона. Как ты её в целом оцениваешь? Не помешал ли, допустим, тот тяжелый перелёт до Вены, чтобы в концовке гонки за попадание на Итоговый всё же добиться желаемого?

— Ну, там оставалось всего два турнира. Я же до этого и в Шанхае дошёл далеко по сетке, да и в Пекине до этого — тоже. Поэтому, конечно, физически было тяжело, но всё равно я смог и в Вене один хороший матч выиграть [у Нуну Боржеша]. Ну а с Корентеном [Муте] у нас всегда тяжёлые матчи получаются. Поэтому, понятное дело, если бы я был физически более свеж, может быть, я бы смог ему побольше оказать борьбы в Вене. Но это всегда бывает в теннисе: у кого-то когда-то нога болит, у кого-то рука — это всё часть игры. Так что он победил заслуженно. В Париже, конечно, хотелось бы сыграть намного лучше с Сашей [Зверевым], но, опять же, это бывает. Я и матч до этого в принципе мог проиграть — с [Лоренцо] Сонего. Так что всё было не так ужасно, но… «Надежда» в данном случае, наверное, неправильно говорить, но я постараюсь сделать всё возможное для того, чтобы следующий сезон был лучше», — сказал Медведев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.