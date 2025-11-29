«Возможность сыграть при своих трибунах». Медведев — о причинах выступления в Петербурге

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о том, является ли причиной приезда на турнир «Трофеи Северной Пальмиры» то, что он рано завершил сезон-2025.

— У тебя сезон закончился необычно для тебя рано. Обычно он длился на пару-тройку недель дольше — сначала Итоговый, а несколько лет назад ещё и Кубок Дэвиса добавлялся. Раннее завершение сезона в этот раз было ли одним из факторов того, что сейчас мы тебя видим в Питере?

— Да, в том числе, потому что, опять же, многое зависит от предсезона. Это же единственное время, которое я могу проводить с семьёй, причём, скажем так, в таком виде, как они этого хотят, в каком-то смысле. Ну, конечно, несмотря на то что всё равно мне надо много тренироваться. Поэтому сейчас как раз была возможность и отдохнуть, и успеть попасть в Питер, сыграть и при своих трибунах, и с дочкой походить по различным местам, да и просто вообще хорошо провести время. Поэтому я рад, что я здесь. Опять же, если ты играешь в Турине, это намного тяжелее. Но посмотрим, может, и так получится», — сказал Медведев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.