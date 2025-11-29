Скидки
Даниил Медведев рассказал, как его младшая дочь переносит путешествия

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как путешествует с новорождённой дочкой.

— Вторая дочка у тебя совсем крошечная — ей меньше года. Как она переносит путешествие? Она уже и в Казахстан ездила, и на Мальдивы, теперь вот в Санкт-Петербург прилетела.
— Да, в принципе, если честно, неплохо. Тут самое главное — это всегда, естественно, болезни, разные вирусы, самолёты, аэропорты. Естественно, иммунитет падает и у взрослого-то человека, и тем более — у маленького. Но, в принципе, тьфу-тьфу-тьфу, всё как бы более-менее. Поэтому мы стараемся путешествовать, насколько это возможно», — сказал Медведев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.

