Даниил Медведев подробно рассказал о подготовке к сезону-2026

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о подготовке к сезону-2026.

— Что ты поменял в подготовке в этом сезоне к следующему? У тебя, допустим, появился в плане Брисбен, который раньше ты не играл, а сразу ехал на Australian Open. Что ты сейчас планируешь делать?

— Да. Но я бы, конечно, лучше сыграл сразу на Australian Open. Но когда ты стоишь 13-м в мире, то другого выбора нет. Сейчас другая ситуация, чем в предыдущих сезонах, поэтому пришлось, можно так сказать, играть Брисбен, но я рад. Это отличный турнир — в Австралии всегда приятно находиться. А в плане подготовки… У меня новая команда, поэтому подход в любом случае другой. А посмотреть уже на плоды всего этого можно будет только во время сезона — скажем, через полгода, через год, когда всё это будет видно. А пока мы работаем», — сказал Медведев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.