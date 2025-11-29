Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев подробно рассказал о подготовке к сезону-2026

Даниил Медведев подробно рассказал о подготовке к сезону-2026
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о подготовке к сезону-2026.

— Что ты поменял в подготовке в этом сезоне к следующему? У тебя, допустим, появился в плане Брисбен, который раньше ты не играл, а сразу ехал на Australian Open. Что ты сейчас планируешь делать?
— Да. Но я бы, конечно, лучше сыграл сразу на Australian Open. Но когда ты стоишь 13-м в мире, то другого выбора нет. Сейчас другая ситуация, чем в предыдущих сезонах, поэтому пришлось, можно так сказать, играть Брисбен, но я рад. Это отличный турнир — в Австралии всегда приятно находиться. А в плане подготовки… У меня новая команда, поэтому подход в любом случае другой. А посмотреть уже на плоды всего этого можно будет только во время сезона — скажем, через полгода, через год, когда всё это будет видно. А пока мы работаем», — сказал Медведев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.

Материалы по теме
В первой десятке по эйсам за сезон — 2 россиянки. А Медведев — в топ-3 по двойным ошибкам
В первой десятке по эйсам за сезон — 2 россиянки. А Медведев — в топ-3 по двойным ошибкам
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android